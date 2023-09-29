В кишечнике мужчины обнаружили 60 посторонних предметов

Он сам проглотил все эти вещи, из-за чего его долгое время мучили боли в животе.

В Индии мужчина два года страдал от боли в животе, пока не обратился в больницу. Врачи были шокированы, которые обнаружили причину его страданий. Выяснилось, что пациент проглотил множество предметов домашнего обихода, начиная от пуговиц и заканчивая наушниками.

Об этом пишет nypost.com.

35-летний Калдип Сингх попал в больницу с жалобами на сильные боли в животе и высокую температуру. Медики просканировали проблемную зону и сделали тревожное открытие: Сингх съел около 60 безделушек, в том числе медальоны, цепочки, гайки, болты, наушники, шпильки, магниты, пуговицы от рубашек, молнии и многие другие несъедобные предметы.

У пострадавшего также выявили психическое заболевание, при котором пациент "компульсивно проглатывает предметы, не являющиеся пищей". Такое явление часто встречается среди маленьких детей, беременных женщин и людей с психическими расстройствами, в частности, расстройствами аутистического спектра, умственными нарушениями или шизофренией. Примечательно, что родственники пострадавшего не знали о том, что мужчина этим болеет.

"Поскольку он ел острые предметы, у него были серьезные раны в животе", — сказал директор больницы в Моге, Пенджаб, Аджмер Сингх Калра, решивший его прооперировать.

Сингху сделали операцию, которая длилась примерно три часа. Хотя процедура прошла успешно, пациент до сих пор находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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