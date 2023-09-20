В Китае из-за ужасного торнадо погибли 5 человек – видео

Стихия переворачивала автомобили и обрушивала линии электропередачи.

В восточной китайской провинции Цзянсу произошел сильный торнадо, вследствие чего погибли 5 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Стихия была недолгой, но жестокой, переворачивая автомобили и обрушивая линии электропередачи.

"Я был у двери и видел ветер, солнечные батареи и деревья, летающие в воздухе. Я был ошеломлен", – поделился один из очевидцев.

Кроме 5 погибших, известно о 4 раненых. Из-за торнадо были повреждены или полностью разрушены 1800 домов, а также опустошены гектары полей.

Метеорологи усилили предупреждения о дожде и мощном ветре в нескольких регионах Китая.

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