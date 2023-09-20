В Мексике молния на пляже убила двух человек - момент удара попал на видео

Женщина погибла на месте, а мужчина скончался в больнице.

На туристическом пляже Маруата в Мичоакане (Мексика) во время грозы молния убила двух человек: Эльвию де Хесус и Феликса Андреса. Жуткий момент удалось запечатлеть на камеру.

Роликом поделился Telegram-канал Nexta.

На кадрах видно, как туристка выходит из воды и получает удар молнией, а через мгновение пострадал и мужчина, который сдавал на пляже в аренду гамаки. Женщина, как оказалось, следовала за своим супругом Роберто, которому удалось спрятаться от грозы под навесом.

Он провел своей жене сердечно-легочную реанимацию, а парамедики поспешили оказать медицинскую помощь, но их действия были безуспешными. А вот мужчина, в которого также попала молния, быстро госпитализировали в больницу, но он тоже скончался от полученных травм.

Отметим, что вероятность того, что в человека ударит молния во время грозы, составляет менее 1 на миллион. По разным оценкам, умирает от 5 до 30 процентов пораженных.

"Курсор" писал ранее, что в Китае мужчину по удивительному стечению обстоятельств дважды за 5 минут ударила молния, но ему удалось выжить.

Еще мы писали, что на территории восточного штата Одиша (Индия) во время грозы зафиксировали 61 тысячу ударов молнии всего лишь за 2-часовой период. Это привело ко многочисленным жертвам.

Напомним, что в штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии, произошел несчастный случай с восьмилетним мальчиком, который купался в океане. Он серьезно пострадал от удара молнией.