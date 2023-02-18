В Китае сожалеют из-за срыва переговоров Украины и рф в начале войны

Китай сожалеет, что российско-украинские переговоры в начале войны были прекращены под вероятным влиянием «каких-то сил», не хотевших материализации мирных договоренностей.

Об этом сообщил руководитель Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И.

В заявлении китайской стороны говорится, что Пекин «не хочет подливать масла в огонь», поскольку стране не выгоден кризис.

«Мы не хотим подливать масла в огонь и не хотим иметь никакие выгоды от кризиса. Мы хотим способствовать нахождению мира, мы на стороне мира и диалога. Наши усилия по нахождению мира будут продолжаться, будем работать со всеми сторонами, пока не наступит мир», — сказал он.

По его словам, Украина и *россия видели рамочную договоренность, но процесс переговоров остановился.

«Эта война не должна продолжаться. Конфликты и войны не имеют победителей, их нельзя решить простым способом – противостояние надо предотвращать. Но в то же самое время мы должны размышлять спокойно, какие усилия надо прилагать, чтобы остановить войну, на какой основе действовать, чтобы в мире был длительный мир и какую роль должна играть Европа, чтобы иметь свою стратегическую автономию», – заявил Ван И.

Ван И подчеркнул, что у Китая нет никаких оснований отказываться от мирного пути, так как «увеличение мощи – означает развиваться по мирному пути». Также китайский чиновник подтвердил, что предложения лидера Китая Си Цзиньпина актуальны, а территориальная целостность и принципы Устава ООН должны соблюдаться. Он подчеркнул, что мир не должен дать начаться ядерной войне, которая не может быть выиграна.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!