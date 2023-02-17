Напряженность растет: Китай выдвинул новые обвинения НАТО

21:40, Сегодня
Мировые новости, Политика
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Фото: canva.com

В Китае сказали, что заявления главы НАТО «безответственны».

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил в пятницу во время заседания Совета Безопасности ООН, что недавние замечания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении поведения Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются «безответственными» и «безосновательными».

«Призываем НАТО извлечь уроки из истории, отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, прекратить враждебные действия по созданию мнимых противников, дестабилизации Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Чжан.

Далее он обвинил альянс в постоянном стремлении «выйти за пределы своей традиционной зоны обороны», создавая конфликты и напряженность, наряду с усилением «угрозы и антагонизма».

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