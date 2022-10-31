США предложили ЕС ввести против Китая такие же санкции на экспорт, как и против рф: СМИ

Администрация президента США Джо Байдена предложила ЕС применить к Китаю «опыт и уроки, извлеченные после введения санкций против *рф».

Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что тему санкций на экспорт хотят обсудить на форуме, запланированном в начале декабря. Изначально на нем должны были обсудить проекты цифровой инфраструктуры, дорожную карту искусственного интеллекта и мегаваттную зарядку для электрокаров. Представители некоторых стран обеспокоены тем, что американское правительство может «превратить форум в антикитайский орган», потому что они «предпочитают сосредоточиться на позитивной двусторонней повестке дня».

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Салони Шарма, «США не рассматривают вопрос о распространении экспортного контроля россии на Китай». Она добавила, что с правительствами европейских стран это не обсуждалось.

Источники утверждают, что представители Евросоюза пока что не согласились с предложением США, потому что они не склонны «рассматривать вопрос о том, чтобы использовать тот же подход к Китаю, что и к России». Это связано с разницей в обстоятельствах.

Одновременно с этим чиновники допускают ограничения доставок в Китай «товаров, которые могут укрепить военный потенциал» страны. Журналисты пишут, что во время телефонного разговора с государственным секретарем главу китайского МИД Ван И «раскритиковал ограничения на экспорт от властей США». Он также подчеркнул, что перед потенциальной личной встречей представителей правительств между странами существует напряженность.

«Американская сторона должна прекратить сдерживание и подавление Китая и не создавать новых препятствий для двусторонних отношений», – добавил Ван.

Также «Курсор» сообщал, что, по словам посла Украины, Киев просит США усилить давление на Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!