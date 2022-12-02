В китайском городе появился 26-этажный небоскреб для свиней

В нем имеется около 30 тысяч точек кормления и шесть огромных лифтов.

В китайской провинции Хубэй в октябре начала работать самая большая и высокая свиноферма в мире. На ней уже разместили первых 3 700 свиноматок.

Об этом сообщает Ecosphere.

Снаружи свиноферма выглядит как обычный многоквартирный дом, но состоит он из двух зданий. При полной эксплуатации они обеспечат общую площадь в 800 000 квадратных метров и вместимость 650 тысяч животных. На ферме установлены системы, контролирующие температуру, газ, вентиляцию, также там обустроено более 30 тысяч автоматических точек кормления и шесть огромных лифтов.

Представители компании говорят, что отходы от свиней будут перерабатываться и использоваться для производства биогаза. В дальнейшем, после очистки от серы, его можно будет использовать, чтобы производить электроэнергию или нагревать воду на производстве.

С 2018 по 2020 год в Китае из-за болезни погибли около 100 миллионов свиней, поэтому правительство начало предпринимать шаги, чтобы сохранить животных и начало модернизацию производства. А все дело в том, что в мире вырос спрос на свинину и страна не хочет терять деньги, а еще строительством ферм-небоскребов она сокращает использование земли для сельского хозяйства.

«Курсор» писал ранее, что катарская ферма Heenat Salma оптимизировала технологии для выращивания овощей в пустыне.