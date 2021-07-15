В Колумбии перехватили крупнейшую партию кокаина

18:35, Вчера
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Наркотики кокаин
Фото: Википедия

Правоохранительные органы Панамы и США в сотрудничестве с властями Колумбии задержали партию из не менее 5,4 тонн кокаина.

Общая стоимость задержанной партии кокаина оценивается в 185 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Колумбии.

В частности, часть мешков с кокаином была обнаружена сотрудниками береговой охраны Колумбии на задержанном в результате погони катере.

«Если бы этот незаконный товар попал в США или Европу, это, безусловно, означало бы 16 млн доз, поступивших на улицы этих стран. Это повлияло бы на здоровье населения всего мира», – отметил представитель военно-морских сил Колумбии.

Власти Колумбии считают, что к отправке партии кокаина причастны представители преступного синдиката Клан дель Гольфо, которым руководит Дайро Антонио Усуга, являющийся самым разыскиваемым наркодельцом в Колумбии в данный момент.

Курсор уже сообщал, что ЦАХАЛ и полиция начали бороться с контрабандой наркотиков на египетской границе.

Ученые из Чехии сообщили о высоком уровне наркотических веществ в сточных водах крупных городов.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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