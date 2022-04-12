В консульстве заявили, что израильтяне не пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке

В метро Нью-Йорка сегодня неизвестный открыл стрельбу, в результате которой, погибли пять человек. Полиция занимается поисками преступника.

Представитель израильского консульства в Нью-Йорке заявил сегодня, что «на данный момент сообщений о жертвах среди израильтян в результате стрельбы в нью-йоркском метро не поступало». Представитель добавил, что «сотрудники консульства находятся в постоянном контакте с властями и с людьми из еврейской общины».

Также полиция заявила, что стрельба не квалифицируется не как теракт.



«Курсор» писал ранее, что в метро Нью-Йорка произошла стрельба.

Также мы сообщали, что ночью арабские террористы снова атаковали солдат ЦАХАЛа возле Бейт-Лехем. В Интернете появилось видео очередной перестрелки между израильскими военными и арабскими боевиками. Террористы ведут себя более агрессивно не только к мирным гражданам Израиля, но и нападают на военных.