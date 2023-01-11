В Копенгагене закрывают лучший ресторан мира: известна причина

Ресторан Noma, расположенный в Копенгагене (Дания), неоднократно получавший статус лучшего заведения мира, перестанет принимать гостей в конце 2024 года.

Об этом пишет The New York Times.

О закрытии ресторана рассказал шеф-повар и совладелец ресторана Рене Редзепи. Причиной его решения стали регулярные переработки, а также токсичное отношение к сотрудникам со стороны руководства. Повара и официанты, работавшие в ресторане Noma с 2008 по 2021 год, заявили, что им приходилось работать по 16 часов в день.

Такая же смена была и для стажеров, которые вообще работали бесплатно. Они, конечно, получали в резюме отметку о работе в лучшем ресторане мира, но им приходилось выполнять самую тяжелую работу. После многочисленных скандалов, в ресторане с прошлого года все-таки начали платить стажерам, но это увеличило расходы ресторана на 50 тысяч долларов в месяц.

Шеф-повар добавил, что после того, как ресторан закроется для гостей, он продолжит разработку новых блюд для интернет-магазина Noma Projects. При этом сам Редзепи будет выполнять работу креативного директора, а не шеф-повара.

«Курсор» писал ранее, что 22 декабря, один из известнейших ресторанов Тель-Авива «Гуча», расположенный на улице Дизенгоф, подвергся нападению группы вандалов.