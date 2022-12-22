Известный ресторан Тель-Авива подвергся нападению вандалов

В четверг утром, 22 декабря, один из известнейших ресторанов Тель-Авива «Гуча», расположенный на улице Дизенгоф, подвергся нападению группы вандалов.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Неизвестные лица расписали окна и двери заведения оскорбительными надписями, гласящими, что это «нечистое» место, которое завоняло весь район. Вандалы также испортили столы и стульчики, которые были расположены на уличной террасе.

Владельцы рыбного ресторана предполагают, что это возможно была акция разгневанных религиозных жителей, хотя заведение на этой улице функционирует 20 лет и с местными жителями ранее проблем не возникало. Что касается конкурентов, то владельцы не получали никаких угроз и ни с кем не конфликтовали.

Сотрудники полиции начали расследование инцидента, они просматривают камеры видеонаблюдения и ведут поиск свидетелей.

«Курсор» писал ранее, что в крупном торговом центре «Гранд Каньон» в Хайфе со скандалом закрыли один из филиалов «Кафе-Кафе». Инспекторы обнаружили в заведении во время проверки тараканов, грязь и плесень.

Еще мы писали, что МИД Франции опубликовало список 1000 лучших ресторанов мира La Liste. В этом году в рейтинге значатся десять ресторанов израильских шеф-поваров.