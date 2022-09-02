В кремле пригрозили Евросоюзу полным прекращением поставок газа

Зампред совбеза рф медведев* предупредил, что ситуация с российским газом для ЕС может повторить историю с поставками нефти.

Заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как известно, фон дер Ляйен заявила, что Европа должна ввести ограничения цен на трубопроводный газ из россии.

«Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу», — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, потолок цены может быть предложен на уровне руководства валютного блока. Как отметила фон дер Ляйен, это поможет «дать отпор попыткам президента россии манипулировать европейским энергетическим рынком».

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — отреагировал медведев.

Как сообщал Курсор, в конце июля Европейский Союз достиг соглашения о том, как сократить потребление газа странами-членами на 15 процентов и уменьшить их зависимость от российских поставок.

«Стремясь повысить надежность энергоснабжения ЕС, государства-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой». Регламент Совета также предусматривает возможность введения «тревоги Союза» по безопасности энергоснабжения, в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным— говорится в сообщении Совета министров ЕС.

Также Курсор информировал о дефолте россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!