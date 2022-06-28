Дефолт россии: пропущена выплата по евробондам

Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте рф, потому что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации, общая сумма которых составляет 100 млн долларов.

В заявлении агентства говорится, что выплаты по этим еврооблигациям не поступили на счета инвесторов на момент окончания 30-дневного льготного периода. Таким образом это «рассматривается как событие дефолта по нашему определению».

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

В Moody’s также отреагировали на указ президента рф владимира путина от 22 июня, согласно которому, рф намерена выплачивать все внешние долги российскими рублями. В агентстве заявили, что это также можно рассматривать бы как дефолт для облигаций, которые не допускают выплаты рублями в пределах проспекта эмиссии.

Подчеркивается, что еврооблигации, которые были выпущены рф после 2018 года, позволяют при определенных условиях все-таки осуществлять погашение. При этом, еврооблигации, которые были выпущены до 2018 года, не содержат такой альтернативы.

В конце марта россия выкупила часть своего внешнего евродолга за рубли, но в Moody’s это также рассматривается как дальнейший дефолт, потому что возникнет ряд проблем с обменом валют.

Ранее Курсор писал, что агентство Bloomberg сообщило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Льготный период для пропущенных платежей рф* по облигациям на сумму около 100 млн долларов, которые были заблокированы из-за санкций, истек в ночь на 27 июня.

Также в кремле прокомментировали дефолт российской федерации. Власти продолжают отрицать сообщения о наступившем дефолте россии.

Наша редакция сообщала, что россия объявила дефолт по внешнему долгу. В сети появилась информация, согласно которой россия объявила дефолт из-за того, что не смогла осуществить выплату держателям облигаций в рублях. Стоит отметить, что официального подтверждения этому пока что нет.

Курсор ранее писал, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!