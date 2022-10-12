В Ливане прокомментировали переговоры о поставках топлива из Ирана

В среду, 12 октября, состоялась встреча министра энергетики Ливана Валида Файеда и президента Ливана Мишеля Ауно, во время которой первой заявил, что переговоры о поставках иранского топлива продолжаются.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Иранская нефть будет подарком, и поэтому никаких санкций по ней не будет. Мы заинтересованы в том, чтобы проследить этот вопрос, и мы уже получили обещания. Мы находимся в процессе подготовки соглашения, и иранская сторона готовит детали», – рассказал Файед.

Министр дополнительно сослался на публикацию сводок между Израилем и Ливаном по вопросу о делимитации морской границы.

«Историческим достижением является не только демаркация границы», – сказал он и добавил, что важность соглашения также связана с обязательством компаний вести разведочное бурение.

По словам Файада, Бейрут продолжит следить за механизмами реализации на следующем этапе соглашения в сотрудничестве с французской компанией Total, которая, как ожидается, пробурит месторождение Кана, и с «международными компаниями, заинтересованными в газовом секторе».

«Соглашение позволит Ливану добывать нефть и газ, что спасет его от пропасти, в которую он попал», – сказал президент Ливана Мишель Аун.

Ранее лидер террористов «Хизбаллы» Хасан Насралла поприветствовал сделку о морской границе и сказал, что «сопротивление» подтолкнуло Израиль к ней. Известно, что террористы неоднократно угрожали нашей стране во время переговоров и запустили несколько беспилотников по израильским морским газовым установкам.

«Сегодня вечером мы не будем угрожать. Сегодня вечером будет только радость и аплодисменты», – сказал Насралла.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид пригласил Нетаниягу ознакомиться с соглашением с Ливаном.