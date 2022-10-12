Насралла: «Израиль боится войны больше, чем ливанцы»

Глава террористов «Хизбаллы» Хасан Насралла приветствует соглашение о морской границе, утверждает, что «сопротивление» подтолкнуло Израиль к нему.

Лидер ливанской террористической группировки «Хизбалла» Хасан Насралла осторожно приветствовал соглашение между Израилем и Ливаном об урегулировании спора о морской границе, заявив, что «сопротивление» его группы помогло подтолкнуть Израиль к соглашению, сообщает The Times of Israel.

«Хизбалла» неоднократно угрожала Израилю во время переговоров и запустила несколько беспилотников по израильским морским газовым установкам.

«Сегодня вечером мы не будем угрожать. Сегодня вечером будет только радость и аплодисменты», — сказал Хасан Насралла в телеобращении, добавив, что «Хизбалла» «будет начеку», пока соглашение не будет подписано.

«Нам не нужно отправлять беспилотники или проводить маневры, потому что цель состояла в том, чтобы противник понял, что сопротивление серьезное», — сказал он и добавил, что «Израиль боится войны больше, чем ливанцы».

Ранее во вторник обе страны объявили о своем принятии последнего предложения США о первой в истории взаимно согласованной границе между Израилем и Ливаном. Две страны не имеют прямых дипломатических отношений и технически находятся в состоянии войны. В случае ратификации обоими правительствами сделка положит конец давнему спору по поводу около 860 кв. км. Средиземного моря, включая морские газовые месторождения Кариш и Кана.

В течение последних нескольких месяцев «Хизбалла» угрожала нанести удар по Израилю, если тот начнет добывать газ из Кариша. В июле террористическая группа запустила несколько беспилотников по водохранилищу, которые были сбиты ЦАХАЛом.

Ливан погряз в историческом финансовом кризисе и надеется, что добыча газа поддержит экономику, хотя преимущества соглашения для страны, скорее всего, будут ощутимы только через годы.

Ранее во вторник президент США Джо Байден по отдельности позвонил премьер-министру Яиру Лапиду и президенту Ливана Мишелю Ауну, чтобы поздравить их с соглашением между двумя странами.

Байден заявил в своем заявлении, что морская сделка, объявленная обоими правительствами, «обеспечит разработку энергетических месторождений на благо обеих стран, создав основу для более стабильного и процветающего региона и используя жизненно важные новые энергетические ресурсы для мира».

Он призвал Иерусалим и Бейрут «выполнять свои обязательства и работать над их выполнением», поскольку продолжали возникать вопросы о возможности реализации сделки, учитывая, что обеими странами в настоящее время управляют временные правительства, а Израиль находится всего в нескольких неделях от выборы.

Байден также настаивал на том, что соглашение «защищает безопасность и экономические интересы Израиля, имеющие решающее значение для продвижения его региональной интеграции», и в то же время предоставляет Ливану «пространство для начала собственной эксплуатации энергетических ресурсов».

Ранее Курсор писал, что СМИ обнародовали текст соглашения Израиля с Ливаном: о чем договорились страны. Стал известен текст соглашения между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве США и описывающего «постоянное и справедливое решение морского спора».

Кроме этого, новый опрос показал, как израильтяне относятся к соглашению с Ливаном. Новые опросы показывают вялую поддержку ливанского газового соглашения, которое должно быть представлено кабинету министров сегодня в среду.

Курсор сообщал, что Европейский Союз отреагировал на соглашение между Ливаном и Израилем. Европейский союз заявил, что «готов продолжать развивать партнерские отношения с Израилем и Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на общее благо».

Сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил президента Ливана с завершением переговоров с Израилем. Ливанские журналисты утверждают, что состоялась беседа между президентом США Джо Байденом и президентом Ливана Мишелем Ауном.

Кроме этого, стало известно о реакции Беннета на просьбу Шакед наложить вето на сделку с Ливаном.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу вновь раскритиковал Лапида из-за сделки с Ливаном.

Напомним, что в США сделали заявление о морской сделке между Израилем и Ливаном.