Жуткое и захватывающее зрелище: пилоты показали, как выглядит изнутри ураган Ли

Этот тропический шторм отнесли к ураганам 4-й категории.

Пилоты из эскадрильи метеорологической разведки ВВС США приблизились к урагану Ли, который бушевал над Атлантическим океаном.

Об этом сообщает Space.

Этот тропический шторм отнесли к ураганам 4-й категории, то есть ветер дует со скоростью от 209 до 251 км/ч. 8 сентября он находился в Атлантическом океане к востоку от Пуэрто-Рико и Виргинских островов, но, согласно прогнозу, вскоре должен был переместиться на север.

Пилоты из эскадрильи метеорологической разведки ВВС США показали, как ураган Ли выглядит изнутри. В этом им помогли специализированные самолеты WC-130J Hercules, оснащенные особыми метеорологическими датчиками.

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