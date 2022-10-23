В Лондоне прошел многотысячный марш за возвращение Британии в Евросоюз

«Exit Brexit»: тысячи жителей Великобритании съехались в столицу, чтобы принять участие в марше «За вступление в ЕС».

В столице Великобритании, Лондоне, тысячи протестующих в воскресенье, 23 октября, прошли маршем с требованием вернуть страну в состав Европейского союза.

Марш под названием «За вступление в ЕС» прошел на Парламентскую площадь Лондона, информирует Корреспондент.

Отмечается, что участники марша из всей Великобритании прошли многочасовой путь, чтобы принять в нем участие.

«На Парламентской площади было видно много синих и желтых цветов: сторонники марша размахивали флагами ЕС и несли плакаты «Exit Brexit», «Brexit никогда не сработает». Толпа освистала фотографии деятелей, показанных на большом цифровом экране, голосовавших за выход из ЕС, таких как Борис Джонсон, Прити Патель и Найджел Фарадж», — говорится в сообщении.

Как известно, 1 января 2021 года Великобритания окончательно покинула Евросоюз, завершив выход из единого рынка и таможенного союза ЕС. Между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период, когда на королевство после Brexit распространялись те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена ЕС.

Как сообщал Курсор, на днях премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Должность она занимала всего полтора месяца.

Трасс сказала, что отдает себе отчет в том, что, учитывая ситуацию, не может выполнить мандат, на который ее избрала Консервативная партия.

Перед репортерами она также отметила, что заняла должность премьер-министра страны в период «большой экономической и международной нестабильности».

По ее словам, ее правительство оплатило счета за электроэнергию и сократило национальное страхование, а также изложило концепцию «экономики с низкими налогами и высоким ростом».

Курсор писал ранее, что экс-министр иностранных дел Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании 6 сентября 2022 года. Тогда королева Елизавета II утвердила ее в должности премьер-министра и поручила сформировать правительство.

Также Курсор информировал о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку после 45 дней пребывания на посту, успела поручить МИДу изучить возможность переноса британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.