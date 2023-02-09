В Луганской области началось российское наступление: в ISW озвучили детали

В ISW отмечают, что привлечение значительных частей по крайней мере трех крупных российских дивизий в наступательные операции в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось.

Российские силы возобновили инициативу в Украине и начали очередное крупное наступление в восточной части Луганской области, говорится в последнем отчете Института изучения войны (ИСВ).

«Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы до сих пор не позволяют российским войскам добиться значительных успехов», — говорится в отчете.

Темпы российских операций вдоль линии Святово-Кременная в западной части Луганской области «заметно увеличились за последнюю неделю», добавили в ISW.

Ссылаясь на российские источники, аналитический центр сообщил, что в их сообщениях утверждается, что российские войска атакуют оборонительные рубежи Украины и незначительно продвигаются вдоль харьковско-луганской границы, особенно к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.

По словам аналитиков, российское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа, командование рф пока не привлекло части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа), которая в январе после дислокации в Беларуси была переведена в Луганская область.

Ранее на этой неделе Украина заявила, что российские силы пытаются связать украинские силы боевыми действиями в восточной части Донбасса, поскольку москва собирает там дополнительные войска для ожидаемого наступления в ближайшие недели, возможно, нацеленного на Луганскую область.

Недели ожесточенных боев бушевали вокруг города Бахмут и близлежащих городов Соледар и Угледар.

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