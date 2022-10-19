В Малайзии будут судить предполагаемых агентов Моссада — СМИ

Израиль хранит официальное молчание в отношении сообщений о том, что группа агентов Моссада была захвачена во время неудачной операции по похищению боевика ХАМАС в Малайзии. Накануне группа из 11 подозреваемых — 10 мужчин и одной женщины — была доставлена в суд, где им были предъявлены обвинения.

По сообщениям местной прессы, 28 сентября в Куала-Лумпуре произошел захват в стиле похищения гражданина Сектора Газа, чьи связи с ХАМАС предположительно являлись предметом расследования Моссада.

сообщает малайзийская газета New Straits Times.

По сообщению малайзийской газеты New Straits Times, малайзийские наемники, предположительно действовавшие от имени Моссада, подъехали к двум палестинским гражданам, которые, как сообщается, были экспертами в области компьютерного программирования. Они затащили одного в машину, предупредив другого, чтобы он держался подальше, и отвезли его в секретное место, где его связали и заставили отвечать на вопросы посредством видеозвонка с израильскими агентами.

«Израильтяне хотели знать о его опыте в разработке компьютерных приложений, силах ХАМАСа в разработке программного обеспечения, членах бригады Аль-Кассам, которых он знал, и их сильных сторонах», — сообщил газете источник.

Силы безопасности Малайзии освободили палестинца и арестовали предполагаемых сотрудников Моссада через 24 часа, поскольку вторая предполагаемая жертва подала заявление в полицейский участок Куала-Лумпура примерно через 40 минут после похищения.

Министр внутренних дел Малайзии Датук Сери Хамза Зайнудин заявил, что правительство примет меры, если сообщения подтвердятся: «Мы должны рассмотреть такие вопросы [обвинения], как это, а затем мы объявим о [дальнейших действиях]».

Некоторые малазийские журналисты призвал полицию и Министерство внутренних дел заверить общественность в том, что такие тайные операции на территории Малайзии абсолютно неприемлемы и должны быть осуждены.

«Мы — суверенная нация, и ни одна страна, не говоря уже об Израиле, не имеет права действовать в таких условиях», — заявили они.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС вербует малайзийских «кибертеррористов» для атак против Израиля. Согласно новым сообщениям, ХАМАС вербует студентов колледжей для проведения кибератак против Израиля и Запада.