Для атак против Израиля: ХАМАС вербует малайзийских «кибертеррористов» — СМИ

Согласно новым сообщениям, ХАМАС вербует студентов колледжей для проведения кибератак против Израиля и Запада.

Kan News сообщил, что военное подразделение ХАМАС работает в области кибербезопасности, исследований и разработок в Малайзии уже почти десять лет.

Согласно отчету, агенты под прикрытием работают вместе со старшими членами организации в качестве преподавателей университетов, пытаясь завербовать перспективных студентов на роль кибертеррористов.

В отчете говорится, что террористическая организация ХАМАС также создала базу для своей деятельности в других странах Восточной Азии, таких как Филиппины.

Ранее Курсор писал, что 18 октября представители служб безопасности Израиля задержали находящегося в розыске Цахиба Акафа Джамаля Аштию по подозрению в причастности к террористической группировке «Львиное логово», орудующей в районе Шхема.

Напомним, что посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца.

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