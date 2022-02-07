В Марокко готовятся хоронить маленького Райана, упавшего в колодец

Судьба ребенка привлекла внимание всего мира после того, как в прошлый вторник он упал в узкий 32-метровый сухой колодец. Его похороны должны состояться в его родной деревне Игране, в горах Риф на севере Марокко , где произошла трагедия.
Об этом сообщает France 24.
В субботу вечером толпа ликовала от радости, когда спасатели добрались до Райана после пятидневных раскопок, убрав последние горсти земли.
Но надежда сменилась горем, когда стало известно, что спасатели опоздали — ребенок оказался мертв.
«Сегодня утром в деревне ужасная тишина», — сказал родственник.
Король Мухаммед VI позвонил родителям и выразил соболезнования.
«Мы благодарим его величество короля, власти и всех, кто нам помог», — сказал в субботу вечером отец Райана Халед Ауррам. «Слава Богу, помилуй мертвых».
По словам двоюродного брата, тело Райана было доставлено в военный госпиталь в Рабате, хотя никаких отчетов о вскрытии не поступало.
За операцией по спасению Райана следили в прямом эфире по всему миру.
Папа Франциск, оплакивая потерю мальчика, похвалил то, «как все люди собрались вместе», чтобы попытаться спасти ребенка.
Колодец всего 45 сантиметров в ширину оказался слишком узким для прямого доступа к Райану, а его расширение было сочтено слишком рискованным, поэтому землеройные машины вырыли широкий склон в холме.
Огромные количество людей пришли, чтобы предложить свою поддержку, они пели и молились, чтобы поддержать спасателей, которые работали круглосуточно.
Марокканцы были в шоке после известия о смерти мальчика.
Пользователи социальных сетей от регионального соперника Алжира до Франции и США заполонили Интернет сообщениями поддержки и горя, а также похвалами спасателям.
«Он объединил людей вокруг себя», — написал пользователь Twitter.
May peace greet you, Rayan! pic.twitter.com/e5Xk5eJBwf
— #TotalEnergiesAFCON2021 (@CAF_Online) February 6, 2022
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