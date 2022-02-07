В Марокко готовятся хоронить маленького Райана, упавшего в колодец

В понедельник в Марокко готовятся похоронить «маленького Райана», пятилетнего мальчика, который умер в ловушке в колодце, несмотря на многодневную спасательную операцию, за которой следил весь мир.

Судьба ребенка привлекла внимание всего мира после того, как в прошлый вторник он упал в узкий 32-метровый сухой колодец. Его похороны должны состояться в его родной деревне Игране, в горах Риф на севере Марокко , где произошла трагедия.

Об этом сообщает France 24.

В субботу вечером толпа ликовала от радости, когда спасатели добрались до Райана после пятидневных раскопок, убрав последние горсти земли.

Но надежда сменилась горем, когда стало известно, что спасатели опоздали — ребенок оказался мертв.

«Сегодня утром в деревне ужасная тишина», — сказал родственник.

Король Мухаммед VI позвонил родителям и выразил соболезнования.

«Мы благодарим его величество короля, власти и всех, кто нам помог», — сказал в субботу вечером отец Райана Халед Ауррам. «Слава Богу, помилуй мертвых».

По словам двоюродного брата, тело Райана было доставлено в военный госпиталь в Рабате, хотя никаких отчетов о вскрытии не поступало.

За операцией по спасению Райана следили в прямом эфире по всему миру.

Папа Франциск, оплакивая потерю мальчика, похвалил то, «как все люди собрались вместе», чтобы попытаться спасти ребенка.

Колодец всего 45 сантиметров в ширину оказался слишком узким для прямого доступа к Райану, а его расширение было сочтено слишком рискованным, поэтому землеройные машины вырыли широкий склон в холме.

Огромные количество людей пришли, чтобы предложить свою поддержку, они пели и молились, чтобы поддержать спасателей, которые работали круглосуточно.

Марокканцы были в шоке после известия о смерти мальчика.

Пользователи социальных сетей от регионального соперника Алжира до Франции и США заполонили Интернет сообщениями поддержки и горя, а также похвалами спасателям.

«Он объединил людей вокруг себя», — написал пользователь Twitter.

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