Мальчик, упавший в колодец в Марокко, умер

Когда спасатели все же смогли добраться до мальчика, тот был уже мертв. СМИ, правда, успели начать заявлять о спасении ребенка, но затем начали появляться сообщения о его смерти. Первым о смерти ребенка сообщили члены королевского двора Марокко.

Королевский двор в Марокко ночью в воскресенье 6 февраля сообщил о том, что пятилетний Райан Орам, который упал в колодец еще во вторник, умер. Несмотря на все усилия, которые предприняли спасатели и местные жители, ребенок не выжил. Он умер незадолго до того, как к нему смогли подобраться спасатели.

Король Марокко Мохаммед VI связался с родителями мальчика и выразил им соболезнования. Кроме того, пост с комментарием опубликовал на своей странице в Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

بِإسمي وبإسمِ حكومةِ وشعبِ اسرائيل أبعثُ بخالصِ تعازينا لأهلِ وذوي الطفل الفقيد ريان، للشعب المغربي الشقيق لجلالة الملك محمد السادس أطالَ الله عمرهُ، رَحم الله الطفلِ البرئ وأسكنهُ فسيحَ جناتهِ والتَكُن آخرَ مآسيكم بإذن الله — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 5, 2022

Напомним, что еще во вторник мальчик играл возле 32-метрового колодца и случайно упал туда. Инцидент произошел в деревне Тамрут. Спасательная операция продолжалась пять дней и привлекла внимание пользователей социальных сетей и СМИ со всего мира. Был также создан хештег #SaveRayan.

Спасатели смогли опустить в колодец иду, воду и кислород, чтобы спасти ребенка. Также туда опустили камеру, чтобы видеть, что мальчик живой. Однако достать его ребенка напрямую оказалось невозможно.

I believe Allah will save Rayan, all Islamic nation pray for him#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/qOhe747KIW — ريفـ (@_0rEv) February 4, 2022

Поэтому пришлось копать отдельный туннель, чтобы опуститься на нужную глубину, а затем прорыть поперечный туннель, чтобы добрать непосредственно к ребенку. На глубине спасатели выявили большой камень, который мешал добраться к ребенку.

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