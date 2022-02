Мальчик, упавший в колодец в Марокко, умер

Королевский двор в Марокко ночью в воскресенье 6 февраля сообщил о том, что пятилетний Райан Орам, который упал в колодец еще во вторник, умер. Несмотря на все усилия, которые предприняли спасатели и местные жители, ребенок не выжил. Он умер незадолго до того, как к нему смогли подобраться спасатели.

Король Марокко Мохаммед VI связался с родителями мальчика и выразил им соболезнования. Кроме того, пост с комментарием опубликовал на своей странице в Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Напомним, что еще во вторник мальчик играл возле 32-метрового колодца и случайно упал туда. Инцидент произошел в деревне Тамрут. Спасательная операция продолжалась пять дней и привлекла внимание пользователей социальных сетей и СМИ со всего мира. Был также создан хештег #SaveRayan.

Спасатели смогли опустить в колодец иду, воду и кислород, чтобы спасти ребенка. Также туда опустили камеру, чтобы видеть, что мальчик живой. Однако достать его ребенка напрямую оказалось невозможно.

I believe Allah will save Rayan, all Islamic nation pray for him#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/qOhe747KIW

— ريفـ (@_0rEv) February 4, 2022