Мальчик, упавший в колодец в Марокко, умер

07:50, Вчера
Мировые новости, Происшествия
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Фото: pixabay.com

Когда спасатели все же смогли добраться до мальчика, тот был уже мертв. СМИ, правда, успели начать заявлять о спасении ребенка, но затем начали появляться сообщения о его смерти. Первым о смерти ребенка сообщили члены королевского двора Марокко.

Королевский двор в Марокко ночью в воскресенье 6 февраля сообщил о том, что пятилетний Райан Орам, который упал в колодец еще во вторник, умер. Несмотря на все усилия, которые предприняли спасатели и местные жители, ребенок не выжил. Он умер незадолго до того, как к нему смогли подобраться спасатели.

Король Марокко Мохаммед VI связался с родителями мальчика и выразил им соболезнования. Кроме того, пост с комментарием опубликовал на своей странице в Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

 

Напомним, что еще во вторник мальчик играл возле 32-метрового колодца и случайно упал туда. Инцидент произошел в деревне Тамрут. Спасательная операция продолжалась пять дней и привлекла внимание пользователей социальных сетей и СМИ со всего мира. Был также создан хештег #SaveRayan.

Спасатели смогли опустить в колодец иду, воду и кислород, чтобы спасти ребенка. Также туда опустили камеру, чтобы видеть, что мальчик живой. Однако достать его ребенка напрямую оказалось невозможно.

Поэтому пришлось копать отдельный туннель, чтобы опуститься на нужную глубину, а затем прорыть поперечный туннель, чтобы добрать непосредственно к ребенку. На глубине спасатели выявили большой камень, который мешал добраться к ребенку.

Ранее Курсор сообщал, что в пятницу 4 февраля в Перу разбился самолет, перевозивший туристов на экскурсию по линиям Наски в перуанской пустыне, в результате чего погибли семь человек.

Кроме того, мы писали, что девушка покончила жизнь самоубийством после того, как полицейский посоветовал ей покончить с собой.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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