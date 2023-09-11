В Марокко перед землетрясением заметили загадочную синюю вспышку, в сети появилось видео

В результате стихийного бедствия погибли не менее 2122 человек.

Несколько дней назад Марокко всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,8, которое спровоцировало масштабные разрушения и большое количество жертв. Но за несколько мгновений до его начала в небе заметили загадочную синий свет.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал NEXTA.

На камерах видеонаблюдения можно видно, как появилась синяя вспышка, осветившая небо, а затем начались подземные толчки, из-за которых жители начали покидать свои жилища.

Похожие явления ранее наблюдали перед землетрясением в Турции, а также на северо-западе Китая. Исследователи точно не могут объяснить, с чем это связано, но предполагают, что такая вспышка может быть результатом высвобождения энергии во время движения литосферных плит.

Отметим, что согласно последним данным, в результате сильного землетрясения в Марокко, погибли не менее 2122 человек, еще более 2400 получили травмы разной степени тяжести.

"Курсор" писал ранее, что Израиль направит гуманитарную помощь в Марокко, которое пострадало от стихийного бедствия. Помощь может включать продовольствие, лекарства, медицинское оборудование, палатки, очистители воды и многое другое, но конкретика зависит от потребностей королевства.

Еще мы писали, что израильтянин, оказавшийся в Марокко во время мощного землетрясения, рассказал об ужасе, который пришлось пережить ему и другим жителям города.

Напомним, что в сети показали последствия сильнейшего землетрясения, который всколыхнуло Марокко. На кадрах видно, как здания рушатся на глазах у испуганных людей.