В Марокко учебники учат школьников терпимости к евреям — исследование

Израильско-британская организация IMPACT-se обнаружила, что марокканская учебная программа учит школьников быть терпимыми к различным группам людей, в том числе к евреям.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Специалисты из IMPACT-se, анализирующие сферу образования во всем мире на предмет предубеждений и терпимости, изучили 127 учебников, которые издавались в государственных школах Марокко в период с 2013 по 2022 год. В частности, литература касалась гуманитарных предметов, а именно: общественные науки, история, исламоведение, язык и литература.

Оказалось, что терпимость и мир – «центральные темы в марокканской учебной программе», продвигающиеся в учебниках по различным классам и предметам. В отчете сказано, что реформирование учебной программы Марокко было направлено на то, чтобы ознакомить школьников с евреями и иудаизмом «в гораздо большей степени, чем другие учебные программы, которые мы рассмотрели». По словам специалистов, еврейскую общину Марокко «часто и с любовью» демонстрируют в учебниках, благодаря чему учащиеся знают, что евреи – «неотъемлемая часть» страны.

«Мы поражены этим уникальным сочетанием евреев и иудаизма в реформированной марокканской школьной программе. Любовь, с которой представлены еврейская община Марокко и ее обычаи, а также жизнь отдельных марокканских евреев, согревает сердце», – поделился гендиректор IMPACT-se Маркус Шефф.

Исследование IMPACT-se показало, что программа подчеркивает сосуществование между евреями и мусульманами. Тем не менее Холокост не упоминается в учебниках, а также они демонстрируют симпатию к «делу палестинцев» и поддерживают решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств.

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