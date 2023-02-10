В США большинство студентов-евреев скрывают свою идентичность и произраильские взгляды — опрос

Принадлежность к еврейской общине занимает центральное место в еврейской студенческой жизни, но антисемитизм вызывает постоянную тревогу в кампусах.

Большинство студентов-евреев в США воздерживаются от публичного выражения своих произраильских взглядов, опасаясь критики, и немногим более половины преуменьшали свое еврейство в социальной среде.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Хиллель Онтарио — филиалом крупнейшей еврейской студенческой организации в мире, информирует Israel National News.

Отмечается, что в ходе исследования было опрошено почти 500 студентов-евреев в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.

Опрос показал, что 61 процент студентов воздерживались от «выражения своего мнения об Израиле или израильской политике в общественных или социальных кругах», потому что боялись подвергнуться остракизму.

Еврейская идентичность была «центральной или очень важной» для большинства студентов, причем 75% согласились с тем, что она имеет решающее значение для их общей идентичности. При этом более половины респондентов (56%) преуменьшали свою еврейскую идентичность в «межличностном общении» из опасений антисемитизма.

Что касается антисемитизма, большинство студентов больше всего обеспокоены деятельностью студенческих союзов и групп и дискриминацией в социальных сетях, показал опрос. На вопрос о том, является ли принадлежность к еврейской общине «главным или очень важным» для их еврейской идентичности, 64% ответили утвердительно.

Когда дело дошло до связи с еврейской общиной их кампуса, 33% сказали, что они «очень связаны», а 39% ответили, что они «некоторым образом связаны», что в сумме составляет 72%.

«Почти 75% студентов родом из Израиля, при этом примерно 70% респондентов были в Израиле, а 80% с большой вероятностью планируют приехать в Израиль снова», — говорится в отчете.

«Благодаря этой проверке пульса мы подтвердили то, что уже давно знали: студенты борются с карьерными перспективами, психическим здоровьем и антисемитизмом. В то же время студенты ищут способы связаться с еврейской общиной и Израилем в кампусе», — отметили в Хиллель Онтарио.

Как сообщал Курсор, в США поле для гольфа подверглось актам вандализма и было расписано антисемитскими граффити. Речь идет о площадке для гольфа в штате Флорида (округ Мартин). Инцидент произошел в минувшие выходные.

По словам местных депутатов, граффити включает в себя расовые оскорбления, свастику, звезду Давида с перечеркнутой линией. Его обнаружили в туннеле не поле для гольфа.

Офис шерифа считает, что акт мог быть совершен учеником соседней средней или начальной школы. Но никакой другой информации власти не обнародовали.

Также Курсор писал, что антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору.