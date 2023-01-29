В Австралии в мальчика, купавшегося в океане, попала молния

В штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии, произошел несчастный случай с восьмилетним мальчиком, который купался в океане. Он серьезно пострадал от удара молнией.

Об этом сообщает ABC.

Ребенок получил сильные ожоги в области груди, и у него остановилось сердцебиение. Спасатели сразу же приняли вытаскивать мальчика из воды. На место ЧП приехала «скорая», в ожидании врачей ребенку пару раз выполнили сердечно-легочную реанимацию.

Пострадавшего госпитализировали в детское медицинское учреждение. Его состояние врачи оценивают как критическое, но стабильное.

«Курсор» писал ранее, что на днях в Хайфском заливе жителю друзского города Далият аль-Кармель едва удалось избежать смерти. В него во время рыбалки ударила молния, откинув на несколько метров. Но мужчина выжил и сейчас его состояние удовлетворительное.

Еще мы писали, что 47-летний житель кибуца в центральной части Израиля погиб в четверг, 12 января, в результате удара молнии, когда выгуливал свою собаку.

Напомним, что попытка снять на мобильный телефон видео во время сильного шторма заставила женщину во Флориде получить «незабываемые впечатления» на всю жизнь. Так, неожиданный удар молнии произошел в нескольких футах от нее.

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