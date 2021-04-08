В Мексике политик лег в гроб во время общения с избирателями (ВИДЕО)

Кандидат в депутаты Карлос Майорга улегся в гроб во время общения с избирателями.

Во время предвыборной встречи с избирателями Майорга исполнил роль мертвого города Хуарес и улегся в гроб. Об этом сообщает издание El Universal.

В то время как политик лежал в гробу, представители его избирательного штаба рассказывали местным жителям обо всех тяготах города, который располагается на границе с США.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал журналист Сальвадор Гарсия Сото.

После того как Майорга вылез из гроба, он пообещал избирателям восстановить город и похоронить себя, если он не выполнит данные обещания.

En medio de esta pandemia hay arranques de campaña originales y el arranque de este candidato del PES a diputado federal Carlos Mayorga. Entre lo surrealista y lo creepy pic.twitter.com/JfckfzZxJ4 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 7, 2021

Ранее Курсор сообщал, что во Франции неизвестные совершили нападение на дом миллионера и бывшего политика.

Трамп жестко раскритиковал миграционную политику Байдена.

граница между США и Мексикой на пороге самого большого за 20 лет притока мигрантов.

Трамп обвинил Байдена в создании погранкризиса в США.

Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена.

В США посетители музея систематически избивали фигуру Трампа.

Сын Трампа высмеял падение Байдена.

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Байден трижды упал, пытаясь сесть на борт Air Force One.

В США обвинили Россию в очернении Джо Байдена и поддержке Дональда Трампа. Речь идет о периоде президентских выборов, которые прошли в 2020-м году. Так, соответствующий доклад американской разведки был опубликован в сети 16 марта.

Президент США Джо Байден заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. После этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина «убийцей». Байден ответил утвердительно.

Белый дом: Байден не сожалеет о своих словах о Путине. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США не сожалеет о резких словах в адрес президента РФ.

президентство обернулось для Трампа рекордными убытками.

Верховный суд США отклонил последний иск Трампа по обжалованию результатов выборов.

В США обвинили Россию в очернении Джо Байдена и поддержке Дональда Трампа.

Трамп потребовал от Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств.