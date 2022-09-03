В МИД рф заявили, что израильтяне поплатятся за неоднократные атаки Сирии

В министерстве иностранных дел российской федерации отреагировали на удары по иранским базам в Сирии.

Прошло два дня с тех пор, как были совершены удары по иранским самолетам в сирийских аэропортах Алеппо и Дамаска, что приписывают ВВС ЦАХАЛа и только сейчас МИД рф* впервые официально отреагировали на эти события. Сделать это решила пресс-секретарь МИД рф* мария захарова*, которая повторила почти дословно тезисы заявления главы МИД Сирии Фейсала Микдада.

Об этом пишут «Новости Израиля».

Речь идет о заявлении Микдада, в котором он сказал следующее:

«Сирия не будет молчать после неоднократных израильских атак, а израильтяне рано или поздно поплатятся за это. Израиль играет с огнем и подвергает региональную военную обстановку и безопасность риску эскалации», — его процитировало сирийское государственное агентство SANA.

Захарова тоже стала угрожать «ответными действиями», «масштабной вооруженной эскалации» и «опасными последствиями для всего региона», которыми чреваты «безответственные действия Израиля». Несмотря на это в Дамаске ожидали от российских союзников совсем другой реакции и были неприятно удивлены, когда после ударов по аэропортам Алеппо и Дамаска российские офицеры посоветовали иранским коллегам в Сирии эвакуировать свои военные базы из районов, подвергающихся атакам Израиля, и «лишить Израиль повода для новых ударов».

Ранее «Курсор» писал о том, что МИД Сирии официально обвинил Израиль в атаках на сирийские территории и перешел к угрозам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!