«Израиль играет с огнем»: Сирия прокомментировала атаки на аэропорт Алеппо

МИД Сирии официально обвинил Израиль в атаках на сирийские территории и перешел к угрозам: «Рано или поздно расплачиваться будут израильтяне».

Министр иностранных дел Сирии прокомментировал приписываемые Израилю нападения на сирийские объекты.

Об этом сообщил maariv.

Глава МИД Фейсал Магдад ответил на атаки на Сирию, в частности на аэропорт Алеппо: «Израиль играет с огнем. Он подвергает риску безопасность и военную ситуацию».

Министр также сказал, что «США и страны Запада должны нести ответственность за подстрекание Израиля к нападению и агрессивным действиям. Они побуждают Израиль угрожать безопасности в регионе и во всем мире».

Далее чиновник перешел к угрозам: «Сирия не будет сидеть спокойно перед лицом израильской агрессии. Тем, кто рано или поздно заплатит цену, будут израильтяне».

Ранее Курсор писал, что Сирия попросила Иран не атаковать Израиль с его территории — отчет.

Также мы информировали, что аэропорт в Алеппо обстреляли ракетами — в атаке обвиняют Израиль.

Кроме этого, мы сообщали, что оказалось, что Сирию бомбил не Израиль. В обстрелах научно-исследовательского центра и двух оборонных предприятий в Сирии не было вмешательства израильских военных, несмотря на обвинения сирийских источников.

Напомним, сайт информировал, что перед поездкой в Вашингтон глава Моссада получил наставления от Лапида.Яир Лапид и Давид Барнеа обсуждали продолжение усилий Израиля по вопросу возобновления ядерного соглашения западных стран и США с Ираном.