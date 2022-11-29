В Миннесоте 200 рыбаков оказались в ловушке из-за отколовшейся льдины

Тронулся лед от берега очень медленно и незаметно.

В Миннесоте (США) спасатели прибыли к замерзшему озеру, чтобы спасти почти 200 рыбаков, которые застряли на отколовшемся куске льда.

Об этом сообщает NewYorkPost.

Срочная спасательная операция началась около 11:30 утра, когда рыболовы обратились за помощью в офис шерифа округа Белтрами. Звонившие сообщили властям, что от основной береговой линии откололся большой кусок льда, и многие люди на нем застряли.

Когда прибыли первые спасатели, они увидели, что расстояние между отколовшейся льдиной и берегом составляло примерно 30 метров. Дроны помогли определить самое узкое место между берегом и отколовшимся льдом, где был установлен временный мост для эвакуации застрявших рыбаков.

Сообщается, что службы быстрого реагирования также использовали систему общественного оповещения и предупреждения, чтобы уведомить других людей на льду, которые не знали о текущих условиях. Система дала им данные о том, куда они могут перемещаться.

В дело вмешались несколько агентств, и поверх беспилотников и временного моста были развернуты аэроглиссеры, спасательные катера и квадроциклы. Все рыбаки были успешно доставлены на берег.

Горожанам напомнили, что при движении по льду следует соблюдать крайнюю осторожность и часто проверять его толщину.

«Курсор» писал ранее, что последние десятилетия ученые и правительства работают вместе, чтобы предотвратить глобальное потепление. Но, похоже, 10 процентов всех ледников Земли так или иначе исчезнут уже к 2050 году.