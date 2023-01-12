В минобороны россии предложили изменить призывной возраст

В прошлом году министр обороны сергей шойгу уже делал подобное заявление.

В россии хотят поднять призывной возраст до 30 лет уже этой весной.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы рф по обороне андрей картаполов в интервью «Парламентской газете».

По его словам, верхнюю планку возраста призыва на срочную службу в армию планируют поднять на 3 года (с нынешних 27 до 30), при этом нижняя планка останется прежней – 18 лет.

В прошлом году министр обороны сергей шойгу предложил изменить призывной возраст, подняв верхний предел до 30 лет, а нижний — до 21 года.

Картаполов отметил, что повышение призывного возраста в рф займет от 1 до 3 лет, сам процесс будет происходить поэтапно, но начнут уже этой весной.

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