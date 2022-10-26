В мире появилась первая вакцина для пчел: от чего она защищает

Ученые анонсировали, что вакцина должна быть доступна для потребителей в США и Европе с 2023 года.

Представители американской биотехнологической компании вместе с австрийскими исследователями разработали первую в мире вакцину для пчел. Она должна защитить насекомых от инфекций.

Об этом сообщает Dalan Animal Health.

Созданный препарат еще проходит проверку. Но по словам разработчиков, такая вакцина поможет защитить насекомых от американского гнильца. Заболевание влияет только на личиночные стадии пчел. Возбудителем является грамположительная, спорообразующая бактерия Paenibacillus larvae.

Ученые рассказали, что созданная вакцина представляет собой ослабленную бактерию. Она попадает в организм пчелиной матки и там запускается выработка специфического иммунитета для личинок, которых она впоследствии родит.

Исследователи уверяют, что фрагменты «мертвой» бактерии попадают в пчелиную матку один раз с едой. И этого будет достаточно, чтобы вызвать иммунную реакцию.

Вакцина должна быть доступна для потребителей в США и Европе с 2023 года.

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