Ученые выяснили, почему пчелы стали все более нервными за последнее столетие

По мере повышения глобальной температуры понимание того, как будут реагировать пчелы, основные естественные опылители сельскохозяйственных культур и полевых цветов, становится все более важным.

В новом исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона и Музея естественной истории в Лондоне, опубликованном в Journal of Animal Ecology, были изучены крылья шмелей из различных музеев Великобритании.

Анализ выявил признаки стресса, связанные со все более жаркими и влажными условиями. Исследователи говорят, что результаты их работы могут помочь предсказать, когда и где пчелы столкнутся с наибольшим стрессом и потенциальным спадом в будущем.

Исследование проводилось на фоне резкого падения численности пчел. По данным Bee Informed Partnership, некоммерческой организации, которая начала проводить обширные ежегодные исследования пчел в ответ на коллапс колоний, количество диких пчел сократилось на 23% с 2008 по 2013 год. Сельское хозяйство в значительной степени зависит от пчел, которые могут выполнять большую часть опыления, необходимого фермерам, и способствовать производству сельскохозяйственных культур.

Старший автор исследования Ричард Гилл сказал, что будущее пчел не выглядит лучше: «Учитывая, что более жаркие и влажные условия, по прогнозам, будут подвергать шмелей большему стрессу, тот факт, что эти условия станут более частыми при изменении климата , означает, что шмели могут пережить трудные времена в 21 веке».

Чтобы лучше понять причину сокращения числа пчел и возможные меры, исследовательские группы изучили образцы четырех видов британских шмелей, датируемые 1900 годом. Они сообщили о том, что стресс нарастал по мере того, как век продвигался от самой низкой точки около 1925 года. Дальнейший анализ показал, что каждый вид пчел демонстрировал постоянно более высокий показатель стресса во второй половине века.

С помощью цифровых изображений группа исследовала асимметрию крыльев шмелей как показатель стресса. Высокая асимметрия (сильно разная форма правого и левого крыльев) свидетельствует о том, что пчелы в процессе развития испытали стресс – внешний фактор, повлиявший на их обычный рост.

Автор исследования Андрес Арсе, в настоящее время работающий в Саффолкском университете, объяснил, что исследование направлено на то, чтобы «извлечь уроки из прошлого, чтобы предсказывать будущее».

Ранее в сети показали, как в Уипснейдском зоопарке взвешивают редких животных.

Кроме этого, «Курсор» писал, что в Израиль пытались контрабандой ввезти десятки редких хищных рыб. Они способны вырастать больших размеров и даже являются опасными для людей.

Напомним, что ученые нашли гигантских «морских жуков», которые способны целиком съесть аллигатора.