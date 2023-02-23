В Молдове задержали двух человек за подготовку государственного переворота

Представители правоохранительных органов Молдовы подозревают, что существует агентская сеть, в которую втянуты граждане Молдовы и другого государства, замешанные в деятельности, направленной на изменение государственного строя и шпионаж. На данный момент были задержаны два человека по подозрению в подготовке переворота в стране.

Об этом сообщает пресс-центр Службы информации и безопасности в Молдове.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в данный момент находятся под следствием пять граждан Молдовы, из которых двое уже были задержаны и содержатся под стражей с декабря 2022 года, а оставшиеся трое являются подозреваемыми в совершении преступлений.

Эти действия могут быть квалифицированы как враждебная деятельность против Республики Молдова, нацеленная на дестабилизацию политической обстановки и изменение конституционного порядка в стране путем применения насилия. Согласно уголовному законодательству, такие действия могут повлечь за собой лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Правоохранительные органы сообщают, что расследуется серия действий, начавшихся в 2020 году, включая запланированные и частично реализованные действия, которые связаны с оказанием помощи в финансовых переводах, разжиганием межнациональной розни, созданием дестабилизирующей обстановки и нетерпимости в отношении различных категорий граждан, а также вербовкой людей для участия в массовых акциях, которые могут превратиться в акты насилия в пользу иностранного государства.

Напомним, президент *россии владимир путин пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь Вооруженные Силы Украины от основных направлений фронта и рассредоточить помощь западных союзников. В правительстве Молдовы считают, что одним из вариантов россиян по дестабилизации ситуации в Молдове является захват кишиневского аэропорта. Также эксперты не исключают потенциальную опасность создания россией нового фронта благодаря дестабилизации в Молдове. Такую ситуацию он считает очень опасной и показательной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!