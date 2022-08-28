В москве была предпринята попытка переворота: что известно

Известный российский публицист рассказал, что была предпринята попытка переворота в россии и назвал имя того, кто за этим стоит.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил, что на прошлой недели в москве* попытались совершить внутренний переворот, но на это немногие обратили внимание.

Об этом пишет «9 канал».

«Неформальная ультрафашистская партия, а именно Александр Дугин является ее вдохновителем. И разоблачающий путина* Гиркин, который в последних эфирах даже требовал повесить его. Была фактически попытка переворота», — подытожил Пионтковский.

Стоит отметить, что Андрей Пионтковский является одним из самых жестких и последовательных критиков политики путина*. И, кстати, именно он назвал убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной предупреждением ее отцу — политологу, идеологу «русского мира» Александру Дугину, чтобы тот не критиковал путина* в своих высказываниях.

Ранее «Курсор» писал о том, что путин* может вывести войска из территории Украины на ее условиях, но при определенных обстоятельствах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!