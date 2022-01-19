В Москве встретились Путин и Раиси в решающий момент для ядерной сделки с Ираном

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрагим Раиси приветствовали двусторонние отношения во время встречи в Москве в среду, поскольку нарастает давление в пользу решения по иранской ядерной сделке.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

Раиси сказал, что представил Москве проекты документов о стратегическом сотрудничестве, которые закрепят сотрудничество на следующие два десятилетия. Он сказал, что Тегеран хочет развивать отношения с Москвой, которые будут не временными, а постоянными и стратегическими.

Путин высоко оценил тесное сотрудничество стран на международной арене. Соглашение 2015 года между Ираном и мировыми державами — Соединенными Штатами, Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Германией — предложило Тегерану освобождение от разрушительных международных санкций в обмен на серьезные ограничения его ядерной программы.

Но односторонний выход США из соглашения в 2018 году при бывшем президенте Дональде Трампе побудил Тегеран отказаться от своих обязательств. Переговоры о восстановлении соглашения снова начались в прошлом году, но прекратились в июне, когда Иран избрал Раиси. Затем они возобновились в ноябре.

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