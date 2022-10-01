В NASA перенесли дату запуска лунной миссии Artemis 1 на середину ноября из-за урагана «Иэн»

Ураган «Иэн» повлиял на запуск спутника Artemis 1. Американские ученые взяли во внимание погодные условия и перенесли дату старта лунной миссии на середину ноября.

Космическое агентство NASA планировало запустить беспилотный спутник Artemis 1 во вторник, 27 сентября, но ураган «Иэн» внес свои коррективы. Сильный шторм вынудил специалистов транспортировать ракету с площадки 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде (KSC) обратно в безопасное здание сборки транспортных средств (VAB) в начале этой недели.

Подробности 1 октября опубликованы на сайте ведомства.

Ураган обрушился на площадку запусков 29 сентября. В объект попало лишь незначительное проникновение воды в нескольких областях. Ракета Artemis 1 и системы космического запуска (SLS) с капсулой Orion не пострадали.

Тропический шторм окончательно повлиял на время запуска Artemis 1. В NASA сейчас рассматривают возможный запуск между 12 и 27 ноября, хотя они еще не определили целевую дату в этом окне. Представители агентства заявили, что сотрудникам Космического центра Кеннеди предоставили время для разрешения всех ситуаций и семейных обстоятельства. В дальнейшем это поможет определить дополнительные проверки, необходимые перед возвращением на площадку для запуска.

Artemis 1 — первая миссия программы NASA Artemis. Ее задача обеспечить постоянное присутствие человека на Луне и вокруг нее к концу 2020-х годов. Если все пойдет по плану, ракета отправит неуправляемый Orion в длительное путешествие на лунную орбиту и обратно. Artemis 2 запустит астронавтов вокруг спутника Земли в 2024 году, а Artemis 3 высадит экипаж возле южного полюса Луны в 2025 или 2026 году.

Ранее «Курсор» сообщал, что ракета-носитель Space Launch System на этой неделе успешно прошла критически важный тест заправкой топливом. Старт лунной миссии планировался на 27 сентября, но его перенесли из-за негативных погодных условий.