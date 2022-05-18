В NASA показали, как звучит самая активная галактика-соседка Млечного пути

NGC 1569 является карликовой неправильной галактикой в созвездии Жирафа. Она находится относительно близко к нашей галактике. Поэтому телескоп Hubble может легко ее запечатлеть.

Ученые из NASA показали, как звучит самая активная галактика-соседка Млечного пути. Речь идет о космическом объекте под обозначением NGC 1569.

Эта галактика со вспышками звездообразования создает звезды в 100 раз быстрее, чем Млечный Путь. И вот в сети показали видео, на котором можно услышать, как эта галактика звучит.

«Яркий свет звучит выше и громче. Каждому трем цветовым каналам, используемым для обработки этого изображения, присваивается собственный диапазон высоты тона: красный соответствует более низким тонам, зеленый — средним, а синий — высоким», — написали эксперты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее наш сайт сообщал, что ученые показали большую спиральную галактику, которая «обнимает» маленькую соседку.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ученые доказали, что поверхность Луны можно использовать для выработки топлива. Инфанг Яо и Жиган Цзоу, специалисты Нанкинского университета в Китае, обнаружили свойство лунной почвы осуществлять фотосинтез. Она содержит соединения, способные производить кислород из углекислого газа.

Еще напомним, что ученые пояснили, почему спутник Сатурна очень похож на Землю.