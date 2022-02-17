В NASA показали уникальные фото Юпитера и его спутника Ганимеда

В 2016 году зонд «Юнона» достиг Юпитера после пятилетнего путешествия и с тех пор зависает вокруг газового гиганта и его спутника. В дополнение к своей богатой коллекции данных и фотографий космический корабль передал пару потрясающих изображений Юпитера и его спутника Ганимеда.
Об этом передает Space.
Команда миссии «Юнона» опубликовала изображения в своем блоге 14 февраля, представляя Юпитер в редкой фазе полумесяца.
«Если бы вы могли прокатиться вместе с космическим кораблем НАСА «Юнона», когда он приближается к Юпитеру во время одного из его обычных близких прохождений мимо гигантской планеты, вы бы увидели поразительный вид, подобный этому», — говорится в блоге.
Более того, в нем также говорилось, что обнаружить Юпитер в этой фазе с Земли невозможно даже с помощью телескопа. Это потому, что орбита Юпитера находится за пределами Земли, поэтому наблюдатель на Земле может видеть только ту сторону Юпитера, которая освещена Солнцем.
Изображения выше были созданы с помощью камеры JunoCam, которая сделала семь снимков во время 39-го сближения Юноны с Юпитером 12 января.
По словам команды миссии, изображение, показанное выше, было сделано, когда Юнона совершила очень близкое прохождение мимо гигантской луны в июне 2021 года.
Ранее Курсор сообщал, что ученые раскрыли загадку появления жизни на Земле.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.