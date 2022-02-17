В NASA показали уникальные фото Юпитера и его спутника Ганимеда

По словам команды миссии, опубликованное изображение было сделано, когда зонд «Юнона» совершил очень близкое прохождение мимо гигантской луны в июне 2021 года.

В 2016 году зонд «Юнона» достиг Юпитера после пятилетнего путешествия и с тех пор зависает вокруг газового гиганта и его спутника. В дополнение к своей богатой коллекции данных и фотографий космический корабль передал пару потрясающих изображений Юпитера и его спутника Ганимеда.

Об этом передает Space.

Команда миссии «Юнона» опубликовала изображения в своем блоге 14 февраля, представляя Юпитер в редкой фазе полумесяца.

«Если бы вы могли прокатиться вместе с космическим кораблем НАСА «Юнона», когда он приближается к Юпитеру во время одного из его обычных близких прохождений мимо гигантской планеты, вы бы увидели поразительный вид, подобный этому», — говорится в блоге.

Более того, в нем также говорилось, что обнаружить Юпитер в этой фазе с Земли невозможно даже с помощью телескопа. Это потому, что орбита Юпитера находится за пределами Земли, поэтому наблюдатель на Земле может видеть только ту сторону Юпитера, которая освещена Солнцем.

Gorgeous views of crescent Jupiter and its giant moon Ganymede, just I'm from @NASAJuno. Hard to believe the spacecraft was originally designed without an optical camera! https://t.co/IhqXCGGBNs pic.twitter.com/VAU5VcLy1H — Corey S. Powell (@coreyspowell) February 16, 2022

Изображения выше были созданы с помощью камеры JunoCam, которая сделала семь снимков во время 39-го сближения Юноны с Юпитером 12 января.

По словам команды миссии, изображение, показанное выше, было сделано, когда Юнона совершила очень близкое прохождение мимо гигантской луны в июне 2021 года.

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