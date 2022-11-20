В NASA предположили, когда люди смогут на долгое время оставаться на Луне

Представитель NASA Говард Ху, который возглавляет программу лунных космических кораблей Orion считает, что люди вернутся на Луну и смогут оставаться там на длительное время в течение уже этого десятилетия.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, запуск в рамках миссии Artemis (Артемида) ракеты Space Launch System с кораблем Orion стал историческим днем для полетов человека в космос. Миссия проходит успешно, все системы работают, и команда готовится к следующему запуску двигателей Orion, который состоится 21 ноября, чтобы вывести космический корабль на дальнюю орбиту Луны.

В настоящее время Orion находится на расстоянии около 134 000 км от Луны. На борту корабля есть специальный манекен, который будет регистрировать воздействие полета на человеческий организм.

«Это первый шаг, который мы делаем на пути к долгосрочному исследованию дальнего космоса. Он делается не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира», — сказал Говард Ху, при этом добавил, что наблюдать за взлетом ракеты было невероятным ощущением и мечтой.

Он также сообщил, что NASA работает над созданием долгосрочной программы, которая позволит высадить на Луну людей с помощью корабля Orion. По его словам, если нынешний полет «Артемиды» будет успешным, то следующий будет с экипажем. Затем планируется третий полет, в ходе которого астронавты снова высадятся на Луну, впервые после полета «Аполлона-17» 50 лет назад в декабре 1972 года.

«Курсор» писал ранее, что люди привыкли, что Луна меняет Солнце на небосклоне, и ее можно наблюдать в ночное время. Ее можно было бы видеть всегда, в том числе и днем, если бы у Земли не было атмосферы. Поскольку атмосфера все-таки есть, то как же мы иногда видим Луну в дневное время? Ученые дали ответ.