В NASA прокомментировали недавнее падение метеорита на дом в США

Метеоритный дождь считается ярким и безопасным для человека световым шоу, однако в Калифорнии произошло падение космического объекта на дом и возгорание.

Американец из Калифорнии Дастин Прочита рассказал журналистам, что один из огненных шаров из метеорного потока под названием Тауриды, упал на дом и сжег его.

Несколько дней назад жители севера штата Калифорния стали свидетелями ежегодного метеорного потока под названием Тауриды, сообщает Futurism.

Житель Калифорнии заявил местным СМИ, что один из этих метеоритов упал на его дом, вызвал пожар и разрушения, также в результате трагедии погибла его собака. «Я слышал большой взрыв, затем я почувствовал запах дыма и вышел на крыльцо, оказалось, что дом весь охвачен пламенем», — рассказал местным СМИ Прочита.

Соседи Дастина также утверждают, что видели огненный шар и некоторые допускают, что это мог быть метеорит. При этом власти до сих пор пытаются установить причины возгорания дома.

Однако по словам представителя NASA Уильям Кука, увиденные жителями 4 огненных шара в небе на самом деле разрушились в атмосфере и их обломки не достигли земной поверхности.

Метеорный поток под названием Тауриды можно всегда увидеть в осенние месяцы в этих краях. Считается, что метеориты отделяются от хвоста кометы Энке и теперь кружат в окрестностях Земли. Подобный метеоритный дождь является ярким и безопасным для человека световым шоу. Трагедию с возгоранием дома в NASA считают это либо мистификацией, либо просто недоразумением.

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