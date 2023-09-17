В НАТО озвучили новый прогноз по войне в Украине

Украинцев призывают до последнего бороться за свою страну.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война россии* против Украины не закончится в ближайшее время и нужно готовиться к тому, что борьба будет длительной. Однако он в которой раз отметил, что нельзя дать россии победить в этом противостоянии.

Об этом генсек НАТО рассказал в интервью для немецкой медиагруппы Funke.

"Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются. Поэтому мы должны готовиться к продолжительной войне в Украине", - сказал он.

Также он добавил, что все хотели бы быстрого мира, но в этой ситуации его невозможно получить. И, если украинцы прекратят борьбу, то просто проиграют россии.

"Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет... Если президент путин и россия сложат оружие, у нас будет мир", - отметил генсек НАТО.

Кроме того, он подчеркнул, что верит в то, что Украина в конце концов станет членом НАТО.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Украине ответили на вопрос, возможен ли компромисс НАТО с рф. После того как россия вторглась со своей армией на территорию Украины многие страны от нее отвернулись.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина дала ответ на важный вопрос относительно того, готов ли Североатлантический альянс на компромиссы с россией в сложившийся ситуации.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!