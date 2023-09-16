В Украине ответили на вопрос, возможен ли компромисс НАТО с рф

После того как россия вторглась со своей армией на территорию Украины многие страны от нее отвернулись.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина дала ответ на важный вопрос относительно того, готов ли Североатлантический альянс на компромиссы с россией* в сложившийся ситуации.

Об этом пишет "ТСН".

Отвечая на этот вопрос она вспомнила слова одной известной украинской певицы Тины Кароль. Перед этим отметив, что таких разговоров вообще не ведется на официальном уровне даже в комнатах, где нет представителей Украины за столом.

"Такая дискуссия является признаком слабости и как поет одна из украинских певиц, Тина Кароль: "сдаться ты всегда успеешь". Это не та вещь, которую вообще надо планировать... Такие заявления не являются частью какой-либо официальной позиции. Более того, речь идет исключительно о победе Украины и о развитии более сильной, мощной, безопасной организации", - заявила Стефанишина.

Ранее "Курсор" писал о том, что одна из стран-членов НАТО заявила, что готова начать сбивать российские дроны. Так, на вопрос о том, будет ли Румыния использовать свои зенитные комплексы для защиты от российских дронов, генерал отметил, что это зависит от уровня угрозы.

Также мы сообщали, что россия может готовить нападение на НАТО. Пропаганда рф сейчас пытается проталкивать среди европейцев нарратив о том, что НАТО является "мыльным пузырем". Из-за боязливой политики Альянса владимир путин может вторгнуться в одну из стран военного блока.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!