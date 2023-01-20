В НАТО рассказали, что россия не успокоится после победы Украины

Никто в мире не сомневается в том, что Украина победит в противостоянии с российской федерацией. Однако будет ли эта победа означать конец российскому империализму и диктатуре — большой вопрос

Не известно также, сможет ли победа Украины заставить кремль* поубавить свои амбиции касательно территорий других государства, а особенно тех, которые много лет находятся в российской оккупации.

Более того, в НАТО уверены, что российская федерации даже после поражения в Украине будет представлять угрозу Североатлантическому альянсу.

Подробнее об этом информирует Reuters.

Страны НАТО ожидают, что после поражения в ходе текущей войны, кремль будет готовиться к следующей, развивать свою военную промышленность и усиливать ее. В то же время, в Альянсе это будут иметь в виду, и также будут развивать свою военную отрасль. Однако изначально придется обсудить подробности с союзниками, провести определенные разведывательные мероприятия и определить скорость восстановления российской федерации в том виде, в котором она будет существовать после поражения в Украине.

Напомним, что глава НАТО заявил, что в войне Украины с рф настал решающий момент.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!