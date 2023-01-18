Глава НАТО заявил, что в войне Украины с рф настал решающий момент

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в значительном увеличении объемов вооружения, так как сейчас наступает ключевой момент полномасштабной агрессии рф*.

Об этом заявил Столтенберг в интервью Reuters .

По его словам, если «мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня». Весь мир заинтересован в том, чтобы агрессоры проиграли эту войну и не добились своих целей.

Столтенберг отметил, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

Генсек НАТО добавил, что ситуация на фронте стабилизировалась в течение последних недель, но продолжающиеся ожесточенные бои в восточном городе Бахмут продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.

Он также добавил, что глава рф путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен осознать, что не может победить на поле боя.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!