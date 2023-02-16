В Никарагуа лишили гражданства 94 оппозиционеров-«предателей» и конфисковали их имущество

Суд в Никарагуа принял решение о лишении гражданства и конфискации имущества 94 оппозиционных политиков, которых объявили «предателями».

Об этом сообщает AP News.

В список включили местную правозащитницу Вильму Нуньес, бывшего командира повстанцев Луиса Карриона, журналиста Карлоса Фернандо Чаморро и других. Они обвиняются в «распространении фейковых новостей» и «заговоре с целью подрыва национальной целостности».

Журналистам в данный момент неизвестно, на основании какого законодательного акта суд мог вынести это решение. В местном парламенте в пока что не полностью одобрили проект закона, позволяющий власти лишать жителей Никарагуа гражданства. Утверждается, что многие оппозиционеры уже покинули территорию страны.

«Большинство из названных бежали из Никарагуа с тех пор, как два года назад президент Даниэль Ортега начал арестовывать своих противников. Судья сказал, что они были объявлены «беглецами». Он не упомянул о том, что может случиться с теми, кто все ещё находится в Никарагуа», – сказано в материале.

Недавно лидер страны решил освободить 222 политзаключённых и посадить их на рейс в США. Почти все они были на слуху и критиковали правительство, ввиду чего попали в тюрьму в рамках компании «подавления инакомыслия».

Во время телевизионного выступления Ортега, когда вокруг него сидели высшие должностные лица службы безопасности, заявил, что все заключенные пытались осуществить подрыв национального суверенитета, а также были «агентами» иностранных государств.

В материале Reuters сказано, что 9 февраля судья и сторонник Ортеги осудил освобожденных заключенных как «предателей», которых, как он утверждает, депортировали. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, это «конструктивный шаг в борьбе с нарушениями прав человека», который поспособствует установлению диалога между странами.

В данный момент в отношении Никарагуа действуют санкции. В администрации Джо Байдена заявили, что депортированным разрешили въезд в США «по чрезвычайным гуманитарным соображениям».

Ранее «Курсор» сообщал, что Лукашенко ждет Байдена в Беларуси, чтобы «серьезно поговорить».