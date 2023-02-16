Лукашенко ждет Байдена в Беларуси, чтобы «серьезно поговорить»

По его словам, американцы «наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если его американский коллега Джо Байден хочет мира в Украине, то ему следует прилететь в Минск и «серьезно поговорить».

«И даже *путин прилетит, встретимся здесь втроём: два агрессора и миролюбивый президент…Главное, он улетит отсюда удовлетворенным», – заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси сказал, что нужно закончить войну в Украине и начать «говорить о мире». Он обвинил западные страны в эскалации и сказал, что Вашингтон не хочет, чтобы конфликт урегулировали дипломатическим путем.

«Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Нет. Вы этого не хотите. И я даже не скажу вы – Европа к этому готова, она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят», – сказал он.

Одновременно с этим Лукашенко решил не комментировать то, что россия активизировала наступательные действия, как и не высказался о деоккупации украинских территориях. Сторонник путина, подыгрывая пропаганде кремля, сказал, что рф якобы готова к дипломатии и переговорам.

Ранее стало известно о «безумном плане Б» путина по Украине.

Также «Курсор» сообщал, что в россии признались, что «Минские соглашения» были фейком.

Помимо этого глава МИД Украины после встречи с Эли Коэном заявил, что Израилю известен список военных потребностей Украины, и добавил, что Киев ждет решений.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!