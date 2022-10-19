В Норвегии арестовали сына «одного из приближенных путина»

Мужчина утверждает, что никогда не голосовал за кремлевского диктатора.

47-летний Андрей Акунин был задержан полицией Норвегии по обвинению в незаконном использовании дронов на Шпицбергене. Его арестовали на 14 дней.

Об этом сообщает The Barents Observer.

Полиция заявила, что арестованный является гражданином *россии и Великобритании. У него изъяли дроны и электронные устройства, которые сейчас исследуют эксперты. Во время судебного заседания Акунин настаивал, что он гражданин Великобритании, но живет в Италии.

По словам его адвоката Йенса Бернхарда Херстада, россиянин прибыл на борт своей парусной яхты Firebird на прошлой неделе. Его подзащитный не отрицает, что управлял дроном, но «не имел оснований полагать, что это незаконно». Правозащитник намерен обжаловать судебное решение об аресте.

Изначально имени задержанного не назвали, но журналисты предположили, что речь идет о сыне крупного российского бизнесмена и бывшего главы РЖД Владимире Якунине. Он является одним из приближенных к президенту рф владимиру путину.

Издание пишет, что в 2014 году после аннексии Крыма Андрей Акунин попал под санкции. В начале этого года он же заявил, что против войны в Украине и никогда не голосовал на выборах за путина и за его партию.

Со временем в компании задержанного подтвердили, что он был арестован в Норвегии. Там заявили, что любитель природы, фотографий и экстремальных видов спорта пользовался дроном во время своей поездки на Шпицберген в конце августа. В компании добавили, что Акунин полностью сотрудничает со следствием и предоставляет необходимые данные о целях своего отпуска на лодке.

Также «Курсор» сообщал, что гражданина Израиля и рф задержали на погранпереходе в Норвегии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!