Гражданина Израиля и рф задержали на погранпереходе в Норвегии: что произошло

В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что осведомлены о ситуации, вопросом занимается консульство в Осло.

Гражданин Израиля и российской федерации* Виталий Ростанов был задержан на единственном погранпереходе между россией и Норвегией – Стурскуг.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что 50-летний мужчина, выезжавший из Норвегии обратно в рф, вез с собой два беспилотника и носители с большим количеством фото и видео. При этом часть огромной базы изображений была зашифрована. Это вызвало подозрения у полиции.

Согласно сообщению, суд в Норвегии удовлетворил просьбу полиции об аресте Ростанова на две недели. На слушаниях мужчина заявил, что находился в Норвегии с августа 2022 года. Он подтвердил, что поднимал дроны в воздух и вел съемку, но заявил, что в его действиях не было злого умысла.

Тем временем в МИДе Израиля заявили, что осведомлены о ситуации, вопросом занимается консульство Израиля в Осло.

Прокурор Анья Микельсен Индебор пояснила, что Ростанов был арестован после того, как таможенники обнаружили у него два беспилотника и несколько электронных носителей информации, на которых хранились четыре терабайта изображений и других файлов. Часть из них были зашифрованы.

Индебор сообщила, что все материалы на этих носителях будут проверены, чтоб понять объем полетов и собранной информации. По ее словам, расследование «все еще находится на ранней стадии», поэтому предоставить более подробную информацию о типе изъятой техники или обстоятельствах ареста не представляется возможным.

Как сообщал Курсор, в сентябре в Украине задержали жителя Израиля с поддельными документами.

Также Курсор информировал о том, что в июне в Киеве арестовали израильтянина с двумя килограммами кокаина.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!