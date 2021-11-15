В Норвегии обнаружили новую мутацию Дельта-штамма коронавируса

Специалисты в Норвегии обнаружили новую мутацию штамма коронавируса AY.63, которая произошла от Дельта-штамма коронавируса.

При этом специалисты из Норвежского института здравоохранения сообщили, что новая мутация не более опасна, чем обнаруженные раннее штаммы и мутации.

Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Уточняется, что впервые данный штамм был выявлен еще в июне этого года. Однако по мнению специалистов, данная мутация не несет в себе ничего особенного, чтобы вызвать значительный рост заболеваемости или противостоять вакцинам.

«У нас нет данных о том, что вакцина не действует против этого штамма, существенных причин для беспокойства пока нет», – отметила представитель института Каролина Брагстад.

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